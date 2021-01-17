Сильные морозы сохранятся в Псковской области в ближайшие дни

В Псковской области в ближайшие дни сохраняться сильные морозы, пишет РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Температура воздуха на 7-15 градусов ниже нормы ожидается в Псковской, Архангельской, Вологодской областях, Ненецком Автономном округе, Республике Коми. До середины следующей недели тут будет от -23 до -36 градусов.

Как отметил Роман Вильфанд, во власти аномальных холодов будет большинство регионов России: в европейской части страны прогнозируется отклонение от нормы на 15 градусов, в азиатской — 18.

Сильные холода пришли в Псковскую область ещё 14 января. Ночами температура воздуха в регионе опускалась до — 26, днём — до — 22.

По прогнозу Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на 18 января ожидается от -14 до -9 градусов, при прояснениях - до -19, днём — от -20 до -15. Местами пройдёт небольшой снег, на дорогах сохранится гололедица.