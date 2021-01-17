78-ю годовщину освобождения от фашистов отмечают Великие Луки

Поздравительный адрес великолучанам направил губернатор Михаил Ведерников. «С первого дня существования Великие Луки стали хранителями рубежей русских земель, а великолучане в ратных подвигах всегда демонстрировали несгибаемую волю, храбрость и мужество, подтвердив это и в годы Великой Отечественной войны», — отметил он.

Глава региона напомнил, что 33 дня шло сражение за город, но даже после его захвата защитники не сдались: в годы оккупации местные жители продолжали борьбу как подпольщики и партизаны, уничтожали поезда и линии связи, взрывали железные дороги и мосты. Освободить город удалось в 1943 году в ходе Великолукской наступательной операции. «Память о защитниках и героях Великих Лук навечно вписана в историю города, сохранена потомками в названиях улиц и площадей, в памятниках и мемориалах», - подчеркнул губернатор.

Он отметил, что практически стёртый с лица земли город великолучане восстановили ещё более красивым и великим, чем он был до войны.

«Наша задача — сделать все возможное, чтобы сохранить эту историческую память, рассказать подрастающему поколению о тех, кому мы обязаны сегодняшней мирной и счастливой жизнью», — заявил Михаил Ведерников. Особые слова признательности он адресовал ветеранам и поблагодарил их за мужество, храбрость, ратные и трудовые подвиги.

Операция по освобождению Великих Лук началась 24 ноября 1942 года и шла около двух месяцев. Бои вели 3-я ударная армия, частью 43-й армии и другие соединения и части из состава Калининского фронта и резерва Ставки. Великолукская операция сыграла большую роль. - с ликвидацией великолукского плацдарма утратили свое значение демянский и ржевско-вяземский выступы.

Утром 16 января 1943 года была взята крепость Великих Лук, а в районе железнодорожного узла в этот день вместе со штабом 277-го пехотного полка сдался в плен начальник немецкого гарнизона. Остатки гарнизона противника, который насчитывал 7 тысяч человек, были уничтожены 17 января.