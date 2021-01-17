Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Важная дата

78-ю годовщину освобождения от фашистов отмечают Великие Луки

17 января 2021 года, 15:38

78-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечает 17 января город Великие Луки, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

78-ю годовщину освобождения от фашистов отмечают Великие Луки

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Поздравительный адрес великолучанам направил губернатор Михаил Ведерников. «С первого дня существования Великие Луки стали хранителями рубежей русских земель, а великолучане в ратных подвигах всегда демонстрировали несгибаемую волю, храбрость и мужество, подтвердив это и в годы Великой Отечественной войны», — отметил он.

Глава региона напомнил, что 33 дня шло сражение за город, но даже после его захвата защитники не сдались: в годы оккупации местные жители продолжали борьбу как подпольщики и партизаны, уничтожали поезда и линии связи, взрывали железные дороги и мосты. Освободить город удалось в 1943 году в ходе Великолукской наступательной операции. «Память о защитниках и героях Великих Лук навечно вписана в историю города, сохранена потомками в названиях улиц и площадей, в памятниках и мемориалах», - подчеркнул губернатор.

Он отметил, что практически стёртый с лица земли город великолучане восстановили ещё более красивым и великим, чем он был до войны.

«Наша задача — сделать все возможное, чтобы сохранить эту историческую память, рассказать подрастающему поколению о тех, кому мы обязаны сегодняшней мирной и счастливой жизнью», — заявил Михаил Ведерников. Особые слова признательности он адресовал ветеранам и поблагодарил их за мужество, храбрость, ратные и трудовые подвиги.

Операция по освобождению Великих Лук началась 24 ноября 1942 года и шла около двух месяцев. Бои вели 3-я ударная армия, частью 43-й армии и другие соединения и части из состава Калининского фронта и резерва Ставки. Великолукская операция сыграла большую роль. - с ликвидацией великолукского плацдарма утратили свое значение демянский и ржевско-вяземский выступы.

Утром 16 января 1943 года была взята крепость Великих Лук, а в районе железнодорожного узла в этот день вместе со штабом 277-го пехотного полка сдался в плен начальник немецкого гарнизона. Остатки гарнизона противника, который насчитывал 7 тысяч человек, были уничтожены 17 января.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

96 путёвок в санатории приобрели для медработников Псковской области
Сильные морозы сохранятся в Псковской области в ближайшие дни
20 псковских сестёр милосердия обучились уходу за больными на дому
Экспресс-тесты на COVID получат псковские медучредления, оказывающие экстренную помощь
15 тысяч тестов на коронавирус передал митрополит Тихон псковскому здравоохранению
Прощание с почётным настоятелем храма Святой Варвары в Печорах состоится 18 января
Ещё 210 псковичей заразились коронавирусом
99 подарков новорожденному уже вручили в Псковской области в 2021 году
Для важных соцобъектов Псковской области закупят генераторы

Комментарии

Авторизация
No comments
5 вопросов о вакцинации от коронавируса

Общество / Здоровье
15 января 16:15

5 вопросов о вакцинации от коронавируса

Где, как и кто в Псковской области может сделать прививку от COVID-19?
Каникулы строгого режима

Общество
13 января 14:00

Каникулы строгого режима

Коронавирус не помешал туристам отдохнуть на праздниках в Псковской области
Чем сердце успокоится?

Общество / Здоровье
11 января 17:50

Чем сердце успокоится?

Об опасности ишемических атак