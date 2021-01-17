20 псковских сестёр милосердия обучились уходу за больными на дому

Сертификаты о прохождении обучения по программе «Уход за больным человеком в домашних условиях» получили 20 сестёр милосердия Свято-Елисаветинского сестричества при храме Вознесения Христова. Документы им вручил митрополит Псковский и Порховский Тихон, пишет Псковское агентство информации.

Церемония прошла 17 января в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре 17 января.

Обучение сёстры милосердия проходили в Псковском медицинском колледже.

Свято-Елисаветинское сестричество — это добровольное объединение, которое было открыто 4 сентября 2019 года по благословению митрополита Тихона. Целью его создания была помощь нуждающимся в утешении и просвещении. Сёстры милосердия ухаживают за больными на дому, а также ведут катехизаторскую и просветительскую деятельность.