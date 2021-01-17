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Общество / Здоровье

Экспресс-тесты на COVID получат псковские медучредления, оказывающие экстренную помощь

17 января 2021 года, 12:52

Экспресс-тесты на антитела к коронавирусу, которые региональному здравоохранению передал митрополит Псковский и Порховский Тихон, будут направлены в медицинские учреждения региона, которые оказывают экстренную помощь.

Экспресс-тесты на COVID получат псковские медучредления, оказывающие экстренную помощь

Всего митрополия передала 15 тыс. тестов, которые, как пояснила главный внештатный инфекционист Псковской области Ираида Сивачёва, определяют антитела острого процесса, а также покажут, если человек переболел или находится на стадии выздоровления.

«Для нашей системы здравоохранения - это не капля в море. Потому что ПЦР-тесты мы делаем 2,5 тысячи в неделю, стандартными трудоемкими тестами. А это быстро позволяет нам ориентироваться и 15 тысяч тестов - очень значительное подспорье для всех учреждений здравоохранения», - сказала Ираида Сивачёва.

Она добавила, что цена одной коробки с 25-ю тестами превышает 30 тыс. рублей, таким образом, чтобы протестировать 90 человек нужны около 100 тыс. рублей.

За подарок митрополию поблагодарила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. «Наша благодарность безмерна, мы чувствуем огромную ответственность вместе с вами за то, как мы переживем пандемию. Спасибо за ваши благие дела, за добрые слова и вашу благодарственную помощь», - сказала она.

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