Прощание с почётным настоятелем храма Святой Варвары в Печорах состоится 18 января

Прощание с почётным настоятелем церкви Святой Варвары в Печорах, отцом Евгением Пелешевым состоится 18 января. Об этом сообщает приход храма на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Отец Евгений Пелешев умер 15 января в возрасте 90 лет. Как отмечается на странице прихода, после Рождества он почувствовал себя плохо, затем был госпитализирован в Печорскую районную больницу, а 15 января — в Псковскую областную клиническую больницу.

Евгений Пелешев пришел на послушание в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь в марте 1946 года. В 1955 году окончил Духовную семинарию и стал приходским священником в деревне Залесье Печорского района, спустя 20 лет был переведён в храм Святой Великомученицы Варвары в Печорах, вёл службы на русском и эстонском языках. Он был Почётным гражданином города Печоры.

Евгений Пелешев был награжден орденами святого равноапостольного князя Владимира III степени, святого благоверного князя Даниила Московского III степени, преподобного Сергия Радонежского III степени, орденом Епископа Платона Эстонской апостольской православной церкви и белорусской медалью «Каложского Крыжа» III степени.

17 декабря 2020 года ему была вручена высшая богослужебная награда Русской Православной церкви – второй наперстный крест с украшениями.

В 2020 году отец Евгений был выдвинут на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание» и вошёл в число финалистов.