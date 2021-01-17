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Общество / Здоровье

Ещё 210 псковичей заразились коронавирусом

17 января 2021 года, 11:00

Коронавирус 16 января выявили ещё у 210 жителей Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram. Общее число заражённых достигло 27 тыс. 422.

Ещё 210 псковичей заразились коронавирусом

«Количество выздоровевших, к счастью, высокое — 250», - отметил глава региона. Всего в Псковской области вылечились уже 14 тыс. 829. Умерли 111 заражённых.

За минувшие сутки 78 человек заболели в Пскове (всего 9 тыс. 959), 40 — в Великих Луках (всего 5 тыс. 115). По 32 новых случая коронавируса подтвердились в Псковском (всего 2 тыс. 301) и Островском (всего 1 тыс. 276) районах. 14 заболевших добавилось в Невельском районе (всего 1 тыс. 116), по 10 — в Порховском (всего 883) и Опочецком (всего 718). Ещё в 17 муниципалитетах выявили от 1 до 8 заболевших, ни оного - в Стругокрасненском (всего 251) и Пустошкинском (всего 205) районах.

«Желаю всем сил, чтобы справиться с заболеванием», - написал губернатор.

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