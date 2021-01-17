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Общество / Семья

99 подарков новорожденному уже вручили в Псковской области в 2021 году

17 января 2021 года, 10:04

В этом году в Псковской области по программе «Подарок новорожденному» вручили уже 99 наборов, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

99 подарков новорожденному уже вручили в Псковской области в 2021 году

Фото из Instagram губернатора

Глава региона напомнил, что с 2019 года каждый ребёнок, родившийся в Псковской области, получает сертификат на сумму 5 тыс. рублей, который можно использовать для покупки детских товаров. Он отметил, что список магазинов-партнёров постоянно расширяется и за два года он увеличился в два раза. Ознакомиться с полным списком можно на сайтах областных комитетов по социальной защите и здравоохранению.

В прошлом году были вручены 5 тыс. 194 подарка новорожденному, в 2019-м – 4 тыс. 346.

«Желаю всем малышам и их родителям счастливой и благополучной жизни в Псковской области», - написал губернатор.

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