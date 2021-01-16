Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Для важных соцобъектов Псковской области закупят генераторы

16 января 2021 года, 21:58

В 2021 и 2022 году Псковская область закупит генераторы для социально важных объектов, сообщил губернатор Михаил Ведерников в видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

«План действий мы обсудили с генеральным директором компании «Россети Северо-Запад» Артёмом Пидником. В этом году отключений таких учреждений не было, но риски нужно свести к нулю», - подчеркнул глава региона.

Кроме этого, по его словам, возобновились переговоры по реализации программы модернизации линий электропередачи в Псковской области. «Насущная необходимость этой работы очевидна, и, если бы не ковид, мы бы начали ещё в прошлом году. По предварительным оценкам, объём финансирования программы составит порядка 7 млрд рублей», - отметил Михаил Ведерников.

Он уточнил, что регион будет напрямую принимать участие в разработке мероприятий, чтобы обозначить все зоны ответственности и защитить интересы каждого района.

«Сделаем всё возможное, чтобы реализация программы началась уже в этом году», - заверил губернатор.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Губернатор призвал псковичей быть осторожнее во время крещенских купаний
Псковский губернатор пообещал разобраться с грубостью подчинённых
Михаил Ведерников выразил соболезнования в связи со смертью экс-директора Псковской филармонии
Монах Псково-Печерского монастыря рассказал о традициях празднования Крещения
Михаил Ведерников поздравил сотрудников Следственного комитета
Еще один пскович умер от коронавируса
Мороз до -26 ожидается в Псковской области
Скончался почетный гражданин Печор отец Евгений
Губернатор Псковской области опубликовал алгоритм получения вакцины от COVID-19

Комментарии

Авторизация
No comments
5 вопросов о вакцинации от коронавируса

Общество / Здоровье
15 января 16:15

5 вопросов о вакцинации от коронавируса

Где, как и кто в Псковской области может сделать прививку от COVID-19?
Каникулы строгого режима

Общество
13 января 14:00

Каникулы строгого режима

Коронавирус не помешал туристам отдохнуть на праздниках в Псковской области
Чем сердце успокоится?

Общество / Здоровье
11 января 17:50

Чем сердце успокоится?

Об опасности ишемических атак