Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Губернатор призвал псковичей быть осторожнее во время крещенских купаний

16 января 2021 года, 21:51

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с приближающимся православным праздником Крещения и призвал быть осторожнее во время купаний.

«На последнем оперштабе мы приняли решение, что не будем дополнительно ограничивать привычные мероприятия. Купания на Крещение – это многовековая русская традиция, и у нас есть возможность провести её в соответствии со всеми требованиями безопасности», - отметил глава региона в видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

При этом он обратил внимание, что синоптики прогнозируют дальнейшее снижение среднесуточной температуры. «Будьте осторожнее, если примете решение окунуться на открытом воздухе. Почитайте накануне рекомендации врачей – благо информации по этой теме достаточно. Желаю всем крепкого здоровья и счастья. Берегите себя!» - обратился Михаил Ведерников к жителям региона.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Для важных соцобъектов Псковской области закупят генераторы
Псковский губернатор пообещал разобраться с грубостью подчинённых
Михаил Ведерников выразил соболезнования в связи со смертью экс-директора Псковской филармонии
Монах Псково-Печерского монастыря рассказал о традициях празднования Крещения
Михаил Ведерников поздравил сотрудников Следственного комитета
Еще один пскович умер от коронавируса
Мороз до -26 ожидается в Псковской области
Скончался почетный гражданин Печор отец Евгений
Губернатор Псковской области опубликовал алгоритм получения вакцины от COVID-19

Комментарии

Авторизация
No comments
5 вопросов о вакцинации от коронавируса

Общество / Здоровье
15 января 16:15

5 вопросов о вакцинации от коронавируса

Где, как и кто в Псковской области может сделать прививку от COVID-19?
Каникулы строгого режима

Общество
13 января 14:00

Каникулы строгого режима

Коронавирус не помешал туристам отдохнуть на праздниках в Псковской области
Чем сердце успокоится?

Общество / Здоровье
11 января 17:50

Чем сердце успокоится?

Об опасности ишемических атак