Губернатор призвал псковичей быть осторожнее во время крещенских купаний

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с приближающимся православным праздником Крещения и призвал быть осторожнее во время купаний.

«На последнем оперштабе мы приняли решение, что не будем дополнительно ограничивать привычные мероприятия. Купания на Крещение – это многовековая русская традиция, и у нас есть возможность провести её в соответствии со всеми требованиями безопасности», - отметил глава региона в видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

При этом он обратил внимание, что синоптики прогнозируют дальнейшее снижение среднесуточной температуры. «Будьте осторожнее, если примете решение окунуться на открытом воздухе. Почитайте накануне рекомендации врачей – благо информации по этой теме достаточно. Желаю всем крепкого здоровья и счастья. Берегите себя!» - обратился Михаил Ведерников к жителям региона.