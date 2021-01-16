Михаил Ведерников выразил соболезнования в связи со смертью экс-директора Псковской филармонии

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и близким в связи со смертью экс-директора Псковской областной филармонии Галины Ивановой, скончавшейся 15 января.

«Весь её трудовой путь был посвящён культурной сфере Псковской области. Она получила широкую известность, признание и уважение за вклад в развитие наших творческих коллективов, работу в отделении Всероссийского музыкального общества, активное участие в организации фестивалей имени М. П. Мусоргского, Н. А. Римского-Корсакова, Б. С. Трояновского и многих других», - написал глав арегиона на своей странциев соцсети Instagram.

По его словам, Галину Иванову запомнят как художественного руководителя и директора Псковской областной филармонии, под чьим руководством учреждение стало одной из ключевых культурных площадок для всех жителей области.

«Галина Александровна была открытым и чутким человеком, талантливым организатором, всей душой радела за развитие Псковской областной филармонии и родной Псковской земли», - добавил Михаил Ведерников.