Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Михаил Ведерников выразил соболезнования в связи со смертью экс-директора Псковской филармонии

16 января 2021 года, 18:31

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и близким в связи со смертью экс-директора Псковской областной филармонии Галины Ивановой, скончавшейся 15 января.

Михаил Ведерников выразил соболезнования в связи со смертью экс-директора Псковской филармонии

Фото из социальной сети
«Весь её трудовой путь был посвящён культурной сфере Псковской области. Она получила широкую известность, признание и уважение за вклад в развитие наших творческих коллективов, работу в отделении Всероссийского музыкального общества, активное участие в организации фестивалей имени М. П. Мусоргского, Н. А. Римского-Корсакова, Б. С. Трояновского и многих других», - написал глав арегиона на своей странциев соцсети Instagram.

По его словам, Галину Иванову запомнят как художественного руководителя и директора Псковской областной филармонии, под чьим руководством учреждение стало одной из ключевых культурных площадок для всех жителей области.

«Галина Александровна была открытым и чутким человеком, талантливым организатором, всей душой радела за развитие Псковской областной филармонии и родной Псковской земли», - добавил Михаил Ведерников.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Монах Псково-Печерского монастыря рассказал о традициях празднования Крещения
Михаил Ведерников поздравил сотрудников Следственного комитета
Еще один пскович умер от коронавируса
Мороз до -26 ожидается в Псковской области
Скончался почетный гражданин Печор отец Евгений
Губернатор Псковской области опубликовал алгоритм получения вакцины от COVID-19
Основные коронавирусные ограничения в Псковской области продлены до 29 января
В Пскове открылся бесплатный каток
Начинается прием заявок на региональный конкурс проектов ТОС

Комментарии

Авторизация
No comments
5 вопросов о вакцинации от коронавируса

Общество / Здоровье
15 января 16:15

5 вопросов о вакцинации от коронавируса

Где, как и кто в Псковской области может сделать прививку от COVID-19?
Каникулы строгого режима

Общество
13 января 14:00

Каникулы строгого режима

Коронавирус не помешал туристам отдохнуть на праздниках в Псковской области
Чем сердце успокоится?

Общество / Здоровье
11 января 17:50

Чем сердце успокоится?

Об опасности ишемических атак