Михаил Ведерников поздравил сотрудников Следственного комитета

Губернатор поздравил на своей странице в Instagram сотрудников следственного управления Псковской области с 10-летием со дня образования Следственного комитета России.

Глава региона поблагодарил псковичей за высокопрофессиональную работу по защите законности и фундаментальной справедливости.

Особую признательность Михаил Ведерников выразил за работу в рамках проекта «Без срока давности», по которому ведётся расследование преступлений фашистов во время Великой Отечественной войны.

«Давность не имеет значения – правда и справедливость должны восторжествовать. Этому принципу следуют все поколения следователей. Желаю всем сотрудникам и ветеранам ведомства, так же как и их семьям, крепкого здоровья, выдержки, стойкости духа, благополучия и новых успехов!» – отметил губернатор.