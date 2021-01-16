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Общество

Скончался почетный гражданин Печор отец Евгений

16 января 2021 года, 10:21

15 января на 91-ом году жизни умер почетный гражданин Печор, почетный настоятель храма Святой Великомученицы Варвары отец Евгений (Пелешев). Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте Псково-Печерского монастыря.

Скончался почетный гражданин Печор отец Евгений

Фото из инстаграм-аккаунта Псково-Печерского монастыря
Как пишет «Печорская правда», Евгений Пелешев пришел на послушание в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь сразу после войны, в марте 1946 года. Для этого он преодолел пешком по снегу расстояние в 250 километров.

Окончив в 1955 году Духовную семинарию, стал приходским священником на приходе в деревне Залесье в Печорском районе. Отслужив 20 лет, был переведен в храм Святой Великомученицы Варвары в городе Печоры, в котором служил и по сей день.

За свою деятельность протоиерей Евгений Пелешев был награжден тремя орденами Русской православной церкви: святого равноапостольного князя Владимира III степени, святого благоверного князя Даниила Московского III степени, преподобного Сергия Радонежского III степени, а также орденом Епископа Платона Эстонской апостольской православной церкви и белорусской медалью «Каложского Крыжа» III степени.

17 декабря 2020 года отец Евгений удостоился высшей богослужебной награды Русской Православной церкви – второго наперстного креста с украшениями.

В 2020 году отец Евгений стал финалистом общественной премии «Народное признание».

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