Губернатор Псковской области опубликовал алгоритм получения вакцины от COVID-19

Алгоритм получения вакцины от COVID-19 озвучил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.
1️. Необходимо записаться на приём к врачу. Проще всего это сделать, позвонив по телефону +7 (8112) 29-90-28 (это единый номер, по которому вас направят в нужное учреждение). Запись через «Единый медицинский портал Псковской области» будет доступна ближе к концу месяца.
2️. Прийти на осмотр, чтобы провериться на предмет противопоказаний.
Важно: больному человеку вакцинироваться нельзя, а недавно переболевшему не имеет смысла – у него уже есть антитела.
3️. Если противопоказаний нет, то вакцину можно получить сразу на месте.
4️. Через 21 день – повторная вакцинация после приглашения (вам позвонят).
Глава региона также отметил, что в настоящий момент в Псковской области более 3 тысяч вакцин, которые жители смогут получить в порядке очереди. В приоритете – лица из группы риска и старше 55 лет.