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Общество

Губернатор Псковской области опубликовал алгоритм получения вакцины от COVID-19

15 января 2021 года, 22:36

Алгоритм получения вакцины от COVID-19 озвучил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

1️. Необходимо записаться на приём к врачу. Проще всего это сделать, позвонив по телефону +7 (8112) 29-90-28 (это единый номер, по которому вас направят в нужное учреждение). Запись через «Единый медицинский портал Псковской области» будет доступна ближе к концу месяца.

2️. Прийти на осмотр, чтобы провериться на предмет противопоказаний.

Важно: больному человеку вакцинироваться нельзя, а недавно переболевшему не имеет смысла – у него уже есть антитела.

3️. Если противопоказаний нет, то вакцину можно получить сразу на месте.

4️. Через 21 день – повторная вакцинация после приглашения (вам позвонят).

Глава региона также отметил, что в настоящий момент в Псковской области более 3 тысяч вакцин, которые жители смогут получить в порядке очереди. В приоритете – лица из группы риска и старше 55 лет.

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Комментарии

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Бабулечка
00:15 16.01.2021

Население лишили диспансеризации, а на прививку "можно записываться". Опять по указке.

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