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Общество

Основные коронавирусные ограничения в Псковской области продлены до 29 января

15 января 2021 года, 21:56

Основные коронавирусные ограничения продлены до 29 января. Официальный Telegram-канал Псковской области подытожил очередные изменения в Указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, внесенные губернатором Михаилом Ведерниковым.

- До 29 января сохраняется режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет.

- Разрешены Крещенские купания с соблюдением социальной дистанции.

- Количество участников экскурсий на открытом воздухе не ограничено, в помещении – по-прежнему не более 5 человек.

- Возобновляется проведение концертов, театральных и культурных представлений в залах с посадочными местами при заполняемости зала не более 25%, с соблюдением социальной дистанции и всех мер Роспотребнадзора.

- Разрешены физкультурные и спортивные мероприятия, включённые в Единый календарный план таких мероприятий, без привлечения зрителей и при согласовании мероприятий с Главным санитарным врачом.

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