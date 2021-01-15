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Спорт

В Пскове открылся бесплатный каток

15 января 2021 года, 20:57

В Пскове открылся бесплатный каток. Как сообщает «КП-Псков», его залили на парковке у торгового центра Fjord Plaza.

Идея открытия бесплатного катка полностью исходила от собственников торгового центра. Вход на каток бесплатный для всех псковичей и гостей города.

Ограничения есть, но они такие же, как на всех подобных спортивных объектах: запрещён выход на лёд беременным, а также лицам, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

- Кроме того, необходимо соблюдать дистанцию, – отметили сотрудники торгового центра.

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