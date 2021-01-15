1 февраля начинается прием заявок на региональный конкурс проектов ТОС - территориальных общественных самоуправлений. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, общий объем грантовой поддержки составит 20 млн рублей. Такая форма поддержки оказалась очень востребована жителями региона, поэтому губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял решение об увеличении финансирования. В прошлом году на реализацию проектов ТОС было выделено 12 млн рублей.

В этом году ТОСы могут получить гранты из регионального бюджета в размере до 200 тыс рублей. Прием документов местными администрациями муниципальных образований от представителей ТОС продлится до 24 февраля 2021 года. Заявки на участие в конкурсе от местных администраций принимаются организатором конкурса до 28 февраля 2021 года.

Формы указанных документов и иная информация о конкурсе проектов размещены на странице управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации области>>>

Победителей конкурса ТОС определят в апреле текущего года. На реализацию лучших проектов местным бюджетам муниципалитетов будут предоставляться субсидии из областного бюджета.

Организатором конкурса выступило управление по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации области.