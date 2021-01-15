Определены места для крещенских купаний в Псковской области, сообщил начальник ГУ МЧС России Валерий Филимонов в ходе оперштаба по борьбе с коронавирусом 15 января, передаёт «Псковская правда».

В Пскове можно окунуться в реке Великой в районе городского пляжа. Специально для горожан там оборудуют палатки для переодевания, пункт обогрева и горячий чай.

В Великих Луках иордань организовали рядом с Краснофлотской набережной в районе лодочной станции городского парка культуры и отдыха в реке Ловать.

Жители Гдова могут окунуться в реке Гдовка в районе улицы Первой Слободской. В Гдовском районе крещенские купания пройдут в Юшкинской волости в деревне Ветвенник на Чудском озере, а также в Спицинской волости в деревне Залахтовье (база отдыха «Тридевятое царство»).

В Псковском районе иордань появится в Тямшанской волости в деревне Бабаево (карьер Выбуты) и в Савво-Крыпецком мужском монастыре. Также к празднованию присоединиться Опочка. Местных жителей будет ждать купель в Варыгинской волости у ДК «Родничок». В Себеже также оборудована одна купель на озере у улицы Замковой, 13.

По словам Валерия Филимонова, во всех местах, где будут проходить крещенские купания, толщина льда в среднем составляет 20-25 сантиметров. На мероприятии будут дежурить специалисты МЧС.

По данным прошлого года, самыми крупными точками по числу участников являются Псков, Великие Луки и Выбуты. В Пскове в среднем участвуют в купаниях 250-300 человек, в Великих Луках - около 500 человек, в Выбутах - 300 человек.