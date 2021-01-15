Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Выход на лёд Чудского озера и реки Великой в районе устья является опасным

15 января 2021 года, 17:45

Выход на лёд Чудского озера и реки Великой в районе устья является опасным для жизни, сообщил начальник ГУ МЧС России Валерий Филимонов в ходе оперштаба по борьбе с коронавирусом 15 января, передаёт «Псковская правда».

По его словам, на Чудском озере наблюдаются трещины, достигающие 100 — 150 метров. «Нахождение на льду там достаточно опасно», - подчеркнул начальник ГУ МЧС.

В устье реки Великой лед также небезопасен. Из-за течения его толщина составляет всего 6-7 сантиметров, в некоторых местах — 2-3 сантиметра. В районе населённых пунктов Писковичи и Муровицы лед имеет толщину 6 сантиметров.

Валерий Филимонов отметил, что только на реке Ловать толщина льда позволяет выходить на него.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Губернатор Псковской области опубликовал алгоритм получения вакцины от COVID-19
Основные коронавирусные ограничения в Псковской области продлены до 29 января
В Пскове открылся бесплатный каток
Начинается прием заявок на региональный конкурс проектов ТОС
Определены места для крещенских купаний в Псковской области
Театрам и концертным залам в Псковской области разрешили возобновить работу
Михаил Ведерников поздравил сотрудников регионального управления с 10-летием основания СК РФ
Губернатор: Мы должны обеспечить все условия для желающих окунуться в Крещение
В Псковской области смягчат часть ограничительных мер

Комментарии

Авторизация
No comments
5 вопросов о вакцинации от коронавируса

Общество / Здоровье
15 января 16:15

5 вопросов о вакцинации от коронавируса

Где, как и кто в Псковской области может сделать прививку от COVID-19?
Каникулы строгого режима

Общество
13 января 14:00

Каникулы строгого режима

Коронавирус не помешал туристам отдохнуть на праздниках в Псковской области
Чем сердце успокоится?

Общество / Здоровье
11 января 17:50

Чем сердце успокоится?

Об опасности ишемических атак