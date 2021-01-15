Выход на лёд Чудского озера и реки Великой в районе устья является опасным для жизни, сообщил начальник ГУ МЧС России Валерий Филимонов в ходе оперштаба по борьбе с коронавирусом 15 января, передаёт «Псковская правда».

По его словам, на Чудском озере наблюдаются трещины, достигающие 100 — 150 метров. «Нахождение на льду там достаточно опасно», - подчеркнул начальник ГУ МЧС.

В устье реки Великой лед также небезопасен. Из-за течения его толщина составляет всего 6-7 сантиметров, в некоторых местах — 2-3 сантиметра. В районе населённых пунктов Писковичи и Муровицы лед имеет толщину 6 сантиметров.

Валерий Филимонов отметил, что только на реке Ловать толщина льда позволяет выходить на него.