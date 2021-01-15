Михаил Ведерников поздравил сотрудников регионального управления с 10-летием основания СК РФ

«10 лет — срок сам по себе немалый, но история вашего ведомства гораздо богаче. Ваши предшественники искали преступников, распутывали сложнейшие ситуации, принося международную славу российскому следствию. Отдельные слова благодарности я бы хотел сказать за ту работу, которая проводится в Псковской области в рамках проекта «Без срока давности». По поручению Президента РФ были рассекречены архивные документы, много материалов было передано из регионального архива. Это крайне важно для наших ветеранов, а также для будущих поколений, чтобы преступления нацистов, совершенные на территории Псковской области, не оставались безнаказанными. Правовая оценка должна быть дана деяниям даже тех, кого уже нет», — отметил Михаил Ведерников.

Глава региона поблагодарил ветеранов ведомства за бесценный опыт, которые те передают молодым сотрудникам, и всех представителей регионального управления за профессионализм, принципиальность и честность. Он пожелал им крепкого здоровья, благополучия и успехов по службе.