Михаил Ведерников поздравил сотрудников регионального управления с 10-летием основания СК РФ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил сотрудников и ветеранов Следственного управления СК РФ по Псковской области с 10-летием основания Следственного комитета РФ. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.
«10 лет — срок сам по себе немалый, но история вашего ведомства гораздо богаче. Ваши предшественники искали преступников, распутывали сложнейшие ситуации, принося международную славу российскому следствию. Отдельные слова благодарности я бы хотел сказать за ту работу, которая проводится в Псковской области в рамках проекта «Без срока давности». По поручению Президента РФ были рассекречены архивные документы, много материалов было передано из регионального архива. Это крайне важно для наших ветеранов, а также для будущих поколений, чтобы преступления нацистов, совершенные на территории Псковской области, не оставались безнаказанными. Правовая оценка должна быть дана деяниям даже тех, кого уже нет», — отметил Михаил Ведерников.
Глава региона поблагодарил ветеранов ведомства за бесценный опыт, которые те передают молодым сотрудникам, и всех представителей регионального управления за профессионализм, принципиальность и честность. Он пожелал им крепкого здоровья, благополучия и успехов по службе.
Руководитель СУ СК РФ по Псковской области Петр Крупеня поблагодарил губернатора и администрацию региона за совместную работу по различным направлениям.
По его словам, за 10-летнюю историю следственные органы СК РФ по Псковской области расследовали порядка 7 тыс. преступлений, из которых почти 3 тыс. — тяжкие и особо тяжкие. Сотрудникам ведомства совместно с представителями других силовых структур удалось раскрыть более 300 преступлений прошлых лет, а также возместить более 80% значительного ущерба бюджету региона.
В рамках мероприятия Петр Крупеня вручил Михаилу Ведерникову ведомственную медаль «За содействие», а ряду сотрудников регионального управления передал памятные награды в честь 10-летия ведомства. Михаил Ведерников, в свою очередь, вручил представителям СУ СК РФ по Псковской области почетные грамоты губернатора, а также благодарственные письма администрации Псковской области.