Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Губернатор: Мы должны обеспечить все условия для желающих окунуться в Крещение

15 января 2021 года, 15:48

Необходимо обеспечить все условия для желающих окунуться в проруби на праздновании Крещения Господнего, заявил губернатор Михаил Ведерников в ходе оперштаба по борьбе с коронавирусом, который состоялся 15 января, передает корреспондент «Псковской правды».

«Это многовековая русская, православная традиция, и я считаю, что мы должны обеспечить все условия для желающих окунуться», - сказал он.

По словам главы региона, псковские храмы накопили достаточный опыт проведения праздничных служб в условиях коронавируса. «Кроме того, синоптики обещают дальнейшее снижение температуры, поэтому едва ли стоит ожидать большие очереди перед купелями на открытом воздухе», - подчеркнул Михаил Ведерников.

В связи с этим он поручил обеспечить безопасность всех участвующих в крещенских купаниях. «Как и в предыдущие года, все организованные купели должны находиться под наблюдением МЧС и экстренных служб», - отметил губернатор.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников поздравил сотрудников регионального управления с 10-летием основания СК РФ
В Псковской области смягчат часть ограничительных мер
Динамика распространения коронавируса в Псковской области пошла на спад
Через 7-10 дней во всех районных больницах Псковской области появится возможность привиться от коронавируса
28 тысяч доз вакцины от коронавируса планирует получить Псковская область до конца февраля
Михаил Ведерников поздравил 234-й полк псковской дивизии с 95-летием
На реке Ловать в Великих Луках оборудуют крещенскую купель
В Пскове установлены первые два «умных» счетчика газа
Еще два ковид-пациента скончались в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
5 вопросов о вакцинации от коронавируса

Общество / Здоровье
15 января 16:15

5 вопросов о вакцинации от коронавируса

Где, как и кто в Псковской области может сделать прививку от COVID-19?
Каникулы строгого режима

Общество
13 января 14:00

Каникулы строгого режима

Коронавирус не помешал туристам отдохнуть на праздниках в Псковской области
Чем сердце успокоится?

Общество / Здоровье
11 января 17:50

Чем сердце успокоится?

Об опасности ишемических атак