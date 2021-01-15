Губернатор: Мы должны обеспечить все условия для желающих окунуться в Крещение

Необходимо обеспечить все условия для желающих окунуться в проруби на праздновании Крещения Господнего, заявил губернатор Михаил Ведерников в ходе оперштаба по борьбе с коронавирусом, который состоялся 15 января, передает корреспондент «Псковской правды».

«Это многовековая русская, православная традиция, и я считаю, что мы должны обеспечить все условия для желающих окунуться», - сказал он.

По словам главы региона, псковские храмы накопили достаточный опыт проведения праздничных служб в условиях коронавируса. «Кроме того, синоптики обещают дальнейшее снижение температуры, поэтому едва ли стоит ожидать большие очереди перед купелями на открытом воздухе», - подчеркнул Михаил Ведерников.

В связи с этим он поручил обеспечить безопасность всех участвующих в крещенских купаниях. «Как и в предыдущие года, все организованные купели должны находиться под наблюдением МЧС и экстренных служб», - отметил губернатор.