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Общество

В Псковской области смягчат часть ограничительных мер

15 января 2021 года, 15:44

В Псковской области смягчат часть ограничительных мер, сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе оперативного штаба 15 января, передает корреспондент «Псковской правды».

«Необходимости в ужесточении мер нет, - отметил глава региона. - Ряд решений принимался с учётом ожидаемого увеличения числа гостей из других регионов. В какой-то степени после праздников это потеряло актуальность, поэтому часть мер можно убрать».

По словам Михаила Ведерникова, смягчение мер, прежде всего, касается учреждений культуры. «Крайне важно дать возможность работать театрам и филармонии – хотя бы при минимальной загрузке зала и соблюдении всех мер предосторожности», - подчеркнул он.

Также некоторые изменения коснутся музеев. Ранее численность туристической группы в помещениях не могла превышать 5 человек. Соответствующие ограничения были введены с учётом ожидающегося наплыва туристов. «Это довольно жёсткие нормативы, которые можно пересмотреть в сторону незначительного увеличения», - заметил губернатор.

Возобновятся и отборочные спортивные соревнования. «Конечно, речь не идёт о том, чтобы разрешить мероприятия со зрителями, но спортивную подготовку пора возобновить», - сказал Михаил Ведерников.

Действие остальных пунктов он рекомендовал продлить до 29 января.

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