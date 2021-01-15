Динамика распространения коронавируса в Псковской области пошла на спад, отметил губернатор Михаил Ведерников на очередном заседании оперштаба по борьбе с заболеваемостью, которое состоялось 15 января, передаёт корреспондент «Псковской правды».

По словам главы региона, объективно оценить последствия новогодних праздников и первой рабочей недели можно будет лишь в конце января – начале февраля, когда у коронавируса закончится инкубационный период. «Но по сравнению со второй половиной декабря, когда ежесуточно фиксировалось свыше 400 новых случаев, динамика распространения заболевания пошла на спад», - подчеркнул он.

Михаил Ведерников также отметил значительное снижение числа очагов коронавируса: в конце прошлого года на контроле Роспотребнадзора было 13 очагов, сейчас – 6. Кроме того, в регионе нет ни одного очага в системе здравоохранения, нет закрытых из-за коронавируса школ и детских садов.

«Ситуация остаётся непростой. Но она выравнивается, поэтому можно говорить об эффективности и достаточности действующих ограничений», - заключил губернатор.

Также Михаил Ведерников поблагодарил за труд в новогодние праздники сотрудников сферы здравоохранения, правоохранительных органов, МЧС, энергетиков, экстренных и санитарных служб, которые достойно организовали работу в праздничные дни и справились со всеми вызовами.