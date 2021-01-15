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Общество / Здоровье

Через 7-10 дней во всех районных больницах Псковской области появится возможность привиться от коронавируса

15 января 2021 года, 14:55

Через 7-10 дней во всех районных больницах Псковской области появится возможность привиться от коронавируса, заявил губернатор Михаил Ведерников в эфире телеканала «Россия 24» 15 января, передаёт «Псковская правда».

По его словам, сейчас в регионе работают 8 прививочных пунктов. Они открыты в Пскове (два), в Великих Луках, Бежаницах, Невеле, Острове, Порхове и Себеже. Остальные муниципалитеты присоединятся к массовой вакцинации после закупки оборудования для хранения вакцины.

Михаил Ведерников подчеркнул, что готовность региона к прививочной кампании высокая. В частности, запись на вакцинацию уже ведется полным ходом по телефону Единой диспетчерской. В конце месяца такая услуга появится и на едином медицинском портале Псковской области.

Пройти вакцинацию могут все желающие старше 18 лет, подчеркнул глава региона. Для этого необходимо обратиться в медицинское учреждение и заполнить анкету. Прививку получат все, у кого нет противопоказаний.

Также предполагается организовать вакцинацию на селе. Михаил Ведерников выделил два пути: либо сельских жителей доставят в медицинские учреждения, либо к ним приедут выездные бригады, для которых сейчас также закупается оборудование.

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