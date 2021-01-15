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Общество / Здоровье

28 тысяч доз вакцины от коронавируса планирует получить Псковская область до конца февраля

15 января 2021 года, 14:42

28 тысяч доз вакцины от коронавируса планирует получить Псковская область до конца февраля, сообщил губернатор Михаил Ведерников в эфире телеканала «Россия 24» 15 января, передаёт «Псковская правда». На сегодняшний день в регион поступило 3 тысячи доз. 

28 тысяч доз вакцины от коронавируса планирует получить Псковская область до конца февраля

Фото Дарьи Хватковой

Михаил Ведерников отметил, что прививку от коронавируса уже сделали 208 человек. В первую очередь прививались медицинские и педагогические работники.

Сотрудники администрации Псковской области пока не проходили вакцинацию, так как до 14 января эта процедура была доступна только для определённых категорий граждан: людей из групп риска и медработников.

Сам Михаил Ведерников переболел COVID-19 перед новым годом. Однако, он заявил, что сделает прививку, когда приобретенных во время болезни антител не останется.

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