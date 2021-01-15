Михаил Ведерников поздравил 234-й полк псковской дивизии с 95-летием

234 гвардейский десантно-штурмовой Черноморского Ордена Кутузова 3-й степени полк имени Александра Невского 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии имеет богатую историю, отметил в поздравительном адресе губернатор. «За 95 лет преданного служения нашей стране его личный состав участвовал во многих сражениях во время Великой Отечественной войны и после нее, прошел все горячие точки и продолжает нести службу в наши дни. Достойно пройдя через испытания огнем и всегда подтверждая свой девиз «В победе — честь», воины-десантники полка снискали искреннюю любовь псковичей, стали гордостью, символом надежности и непобедимости Воздушно-десантных войск России. 33 военнослужащих полка стали Героями Советского союза, 8 — Героями России, навечно вписав себя в летопись побед нашей страны. Благодаря упорному повседневному труду военнослужащих 234 гвардейский десантно-штурмовой полк с честью выполняет все поставленные задачи. В прошлом году на вооружение полка поступила техника нового поколения, военнослужащие прошли обучение и переподготовку. В каждых проводимых учениях личный состав демонстрирует высочайший уровень мастерства и профессионализма», — сказал глава региона.

Командир Псковского соединения ВДВ гвардии генерал-майор Сергей Чубарыкин также поздравил военнослужащих и пожелал им здоровья и мирного неба. Он отметил, что 95 лет — это существенная дата для части, которая овеяна славой и примерами героизма. «Офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты мужественно выполняли и продолжают выполнять все боевые задачи, поставленные Родиной», — заключил Сергей Чубарыкин.