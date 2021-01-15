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Культура / Религия

На реке Ловать в Великих Луках оборудуют крещенскую купель

15 января 2021 года, 12:57

В Великих Луках крещенскую купель оборудуют на участке реки Ловати напротив городского парка, пишет газета «Великолукская Правда Новости».

На реке Ловать в Великих Луках оборудуют крещенскую купель

Фото газеты «Великолукская Правда Новости»

«Обращение о проведении крещенских купаний в городе поступило в адрес администрации города Великие Луки из великолукской епархии. Вопрос был рассмотрен, проведено согласование с администрацией Псковской области и главным санитарным врачом. Добро на проведение крещенских купаний получено, время определено. Купания будут организованы с 18 января с 20:00 до 19 января 14:00. Местом проведения купания выбран безопасный участок реки Ловати напротив городского парка», – отметил председатель комитета по вопросам гражданской обороне, защиты населения и территорий от ЧС и мобилизационной работе Николай Шмоткин.

Подготовка места для купания уже идет. Специалисты разрезали лед и установили конструкцию купели. В настоящее время идет благоустройство территории: планируется установить две палатки и торговую точку с горячим чаем.

На мероприятии будут дежурить должностные лица из администрации города, спасатели, сотрудники полиции и медики. «Надеюсь, что жители города также ответственно отнесутся к соблюдению всех требований, направленных на обеспечение безопасности», – подчеркнул Николай Шмоткин.

На реке Ловать в Великих Луках оборудуют крещенскую купель

Фото Андрея Степанова

Также крещенскую прорубь организуют в Опочецком районе. Как уточнили в газете «Красный маяк», вместо привычных трех прорубей, купания будут организованы только в товариществе «Родничок». Соответствующее решения приняли на заседании комиссии ГО и ЧС Опочецкого района.

В Пскове купель будет оборудована в районе городского пляжа на реке Великой. Окунуться можно будет возле Мирожского монастыря с 22:00 18 января до 2:00 19 января, а также с 10:00 до 17:00 19 января.

К крещенским купаниям в этом году присоединятся не все районы Псковской области. Так, на территории Новоржевского района отменены все массовые мероприятия. «Такие меры предприняты в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Новоржевском районе», - уточняет газета «Земля новоржевская». 

Ранее сообщалось, что освящения водного бытия и купели на реке Шелонь в Порхове с 18 на 19 января также не будет

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