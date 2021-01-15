На реке Ловать в Великих Луках оборудуют крещенскую купель

«Обращение о проведении крещенских купаний в городе поступило в адрес администрации города Великие Луки из великолукской епархии. Вопрос был рассмотрен, проведено согласование с администрацией Псковской области и главным санитарным врачом. Добро на проведение крещенских купаний получено, время определено. Купания будут организованы с 18 января с 20:00 до 19 января 14:00. Местом проведения купания выбран безопасный участок реки Ловати напротив городского парка», – отметил председатель комитета по вопросам гражданской обороне, защиты населения и территорий от ЧС и мобилизационной работе Николай Шмоткин.

Подготовка места для купания уже идет. Специалисты разрезали лед и установили конструкцию купели. В настоящее время идет благоустройство территории: планируется установить две палатки и торговую точку с горячим чаем.

На мероприятии будут дежурить должностные лица из администрации города, спасатели, сотрудники полиции и медики. «Надеюсь, что жители города также ответственно отнесутся к соблюдению всех требований, направленных на обеспечение безопасности», – подчеркнул Николай Шмоткин.