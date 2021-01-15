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Экономика / ЖКХ

В Пскове установлены первые два «умных» счетчика газа

15 января 2021 года, 12:37

Специалисты АО «Газпром газораспределение Псков» установили первые два интеллектуальных прибора учета газа в квартирах псковичей. На очереди еще шесть заявок на установку. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе компании.

Интеллектуальный узел учета расхода газа или «умный» счетчик — это усовершенствованный прибор учета, определяющий показатели потребления детально, по сравнению с традиционными средствами измерений. Прибор приводит объем газа к стандартным условиям по температуре и давлению, создает и хранит архив показаний. Это позволяет отслеживать объём потребления, анализировать и, при необходимости, корректировать его расход, сокращая издержки.

Кроме того, «умные» приборы учета газа в составе интеллектуальных систем сигнализируют о возникновении аварийных ситуаций, отслеживают выход контролируемых параметров газа за допустимые пределы.

«Умный» счетчик – это дополнительный уровень безопасности газоснабжения абонента. В период пандемии особенно важно то, что он абсолютно автономен и не требует никаких действий от потребителя, в том числе, по передаче показаний использованного газа, - отметила заместитель исполнительного директора – главный инженер АО «Газпром газораспределение Псков» Ирина Александрова.

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