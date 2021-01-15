Более 50 млн рублей потратила Псковская область на освещение дорог в 2020 году

50 млн 350 тыс. рублей потратила Псковская область на освещение более 13 км дорог в 2020 году, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству региона. Средства были выделены из областного бюджета.

Так, новые линии наружного искусственного освещения появились в Опочецком, Пушкиногорском и Псковском районах. В городе Опочке осветили более 2,2 км по улицам Коммунальной, Красногородской и Советской площади. На трассе Опочка – Красногородск - граница с Латвийской Республикой было установлено 116 светодиодных светильников.

Еще 40 фонарей теперь освещают участок улицы Лермонтова в Пушкинских Горах протяженностью 867 метров.

Самый протяженный отрезок - 4,2 км - проходит по улице Яна Райниса, Малой и Большой Гоголевке. На дороге Корытово – Пристань установлено 156 светильников.