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Транспорт / Безопасность

Более 50 млн рублей потратила Псковская область на освещение дорог в 2020 году

15 января 2021 года, 11:55

50 млн 350 тыс. рублей потратила Псковская область на освещение более 13 км дорог в 2020 году, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству региона. Средства были выделены из областного бюджета.

Более 50 млн рублей потратила Псковская область на освещение дорог в 2020 году

Так, новые линии наружного искусственного освещения появились в Опочецком, Пушкиногорском и Псковском районах. В городе Опочке осветили более 2,2 км по улицам Коммунальной, Красногородской и Советской площади. На трассе Опочка – Красногородск - граница с Латвийской Республикой было установлено 116 светодиодных светильников.

Еще 40 фонарей теперь освещают участок улицы Лермонтова в Пушкинских Горах протяженностью 867 метров.

Самый протяженный отрезок - 4,2 км - проходит по улице Яна Райниса, Малой и Большой Гоголевке. На дороге Корытово – Пристань установлено 156 светильников.

Более 50 млн рублей потратила Псковская область на освещение дорог в 2020 году

Кроме того, рядом с 25 населенными пунктами Псковского, Печорского, Палкинского, Невельского и Великолукского районов осветили пешеходные переходы, автобусные остановки, пересечения и примыкания. В сообщении отмечается, что к электросетям подключена большая часть осветительных приборов.

Мероприятия проходили в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

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