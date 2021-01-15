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Происшествия / ЧП

55-летний мужчина погиб при пожаре в Локнянском районе

15 января 2021 года, 10:32

55-летний мужчина погиб в результате пожара в Локнянском районе, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Псковской области.

Пожар случился 14 января в 19:47 в одном из домов в деревне Федоровское Локнянского района. Пожарным, прибывшим на место происшествия, удалось спасти от огня дом и четыре хозяйственные постройки.

Однако, в одной из двух выгоревших комнат специалисты обнаружили тело погибшего хозяина дома. 

Предположительно, причина возгорания - неосторожное обращение с огнем. 

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