55-летний мужчина погиб при пожаре в Локнянском районе

55-летний мужчина погиб в результате пожара в Локнянском районе, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Псковской области.

Пожар случился 14 января в 19:47 в одном из домов в деревне Федоровское Локнянского района. Пожарным, прибывшим на место происшествия, удалось спасти от огня дом и четыре хозяйственные постройки.

Однако, в одной из двух выгоревших комнат специалисты обнаружили тело погибшего хозяина дома.

Предположительно, причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.