В Великих Луках отменен запрет выхода людей на лед

В настоящее время великолучане активно проводят время на замерзшей Ловати: рыбачат, катаются на коньках и лыжах, гуляют. Законодательно это не запрещено: в соответствии с федеральными законами «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также с постановлением администрации Псковской области «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Псковской области» администрация города распорядилась отменить запрет.

Отмечается, что из-за стабильных минусовых температур на водных объектах города образовался сплошной ледяной покров. Морозы продержатся всю ближайшую неделю, поэтому серьезной опасности выход людей на лед не представляет.

Однако, чтобы полностью обезопасить себя от непредвиденных чрезвычайных ситуаций, гражданам рекомендуют воспользоваться специализированными катками. Скоро они откроются на Дятлинке, во дворах на улице Рабочей, 5 и на улице Вокзальной, 21/23.