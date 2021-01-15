В Псковской области выявили 184 новых случая COVID-19 при 190 выздоровевших

В Псковской области 14 января выявили 184 новых случая COVID-19 при 190 выздоровевших, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. С начала пандемии в регионе заболели 26 тыс. 941 человек, выздоровели - 14 тыс. 498.
«Учитывая высокие темпы тестирования, показатели внушают осторожный оптимизм. Но, не расслабляемся. Важно увидеть, как скажутся на статистике новогодние праздники и первая рабочая неделя», - написал глава региона.
За сутки 14 января в Великих Луках добавилось 53 ковидбольных (всего 5 тыс. 75). В Пскове (всего 9 тыс. 881) подтвердилось 47 случаев этого заболевания. 26 инфицированных выявили в Дедовичском районе (всего 435). 8 человек заболели в Гдовском районе (всего 291), 7 – в Новосокольническом (всего 596) и по 6 – в Псковском (всего 2 тыс. 269), Опочецком (всего 708), Великолукском (всего 667) и Куньинском (всего 215). В девяти муниципалитетах добавилось менее 5 случаев, ещё в в девяти - ни одного.
Коронавирус унес жизни 108 жителей Псковской области.
За минувшие сутки было проведено 1 тыс. 634 исследования на COVID-19. Общее число тестов достигло 230 тыс. 499.
Ранее сообщалось о 3 новых случаях в активных очагах региона.