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Общество / Здоровье

В Псковской области выявили 184 новых случая COVID-19 при 190 выздоровевших

15 января 2021 года, 09:52

В Псковской области 14 января выявили 184  новых случая COVID-19 при 190 выздоровевших, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. С начала пандемии в регионе заболели  26 тыс. 941 человек, выздоровели - 14 тыс. 498. 

«Учитывая высокие темпы тестирования, показатели внушают осторожный оптимизм. Но, не расслабляемся. Важно увидеть, как скажутся на статистике новогодние праздники и первая рабочая неделя», - написал глава региона.

В Псковской области выявили 184 новых случая COVID-19 при 190 выздоровевших

За сутки 14 января в Великих Луках  добавилось 53 ковидбольных (всего 5 тыс. 75). В Пскове (всего 9 тыс. 881) подтвердилось 47 случаев этого заболевания. 26 инфицированных выявили в Дедовичском районе (всего 435). 8 человек заболели в Гдовском районе (всего 291), 7 – в Новосокольническом (всего 596) и по 6 – в Псковском (всего 2 тыс. 269), Опочецком (всего 708), Великолукском (всего 667) и Куньинском (всего 215). В девяти муниципалитетах добавилось менее 5 случаев, ещё в в девяти - ни одного.

Коронавирус унес жизни 108 жителей Псковской области.

За минувшие сутки было проведено 1 тыс. 634 исследования на COVID-19. Общее число тестов достигло 230 тыс. 499.

Ранее сообщалось о 3 новых случаях в активных очагах региона.  

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