В Псковской области выявили 184 новых случая COVID-19 при 190 выздоровевших

В Псковской области 14 января выявили 184 новых случая COVID-19 при 190 выздоровевших, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. С начала пандемии в регионе заболели 26 тыс. 941 человек, выздоровели - 14 тыс. 498.

«Учитывая высокие темпы тестирования, показатели внушают осторожный оптимизм. Но, не расслабляемся. Важно увидеть, как скажутся на статистике новогодние праздники и первая рабочая неделя», - написал глава региона.