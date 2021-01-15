В активных очагах Псковской области добавились три новых случая COVID-19

Три заболевших добавились в активных очагах Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Один человек заразился COVID-19 в Спасо-Елеазаровском женском монастыре в Псковском районе. Еще двоих инфицированных выявили в Святогорском мужском монастыре в Пушкинских Горах.

«Дополнительных очагов не зафиксировано», - отметил глава региона.

Всего на контроле Роспотребнадзора остаются 6 действующих очагов. В Порховском маслосырзаводе, санатории «Хилово», Дновском психоневрологическом интернате и Павском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Порховском районе новых случаев не обнаружено.