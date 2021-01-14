Вице-губернатор Осипов остался недоволен темпами строительства социального городка в Пскове. Как сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, 14 января заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов посетил строительную площадку социального городка в Пскове.

Он осмотрел уже возведенные корпуса и здания, которые еще находятся в стадии строительства. Сейчас на последних двух возводимых жилых корпусах ведутся работы по кладке стен чердака и устройству перегородок, а также осуществляется монтаж окон. В уже возведенных корпусах социального городка продолжается устройство систем электроснабжения.

Василий Осипов раскритиковал работу подрядной организации из-за несоблюдения графика работ. Подрядчик не выполнил поручение губернатора, который просил до конца прошлого года подвести под кровлю последние построенные корпуса.

«В прошлом году на объекте были некоторые нюансы, но мы нашли инструментарий, который позволил продолжить подрядчику работать на объекте. В этом году, в случае неисполнения обязательств, предусмотренных графиком работ, к организации будут незамедлительно применены штрафные санкции», - подчеркнул вице-губернатор и поручил подрядчику максимально увеличить количество рабочих на объекте и нарастить темп строительства.