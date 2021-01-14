Плохим состоянием старых автобусов объяснил задержки рейсов руководитель «Псковпассажиравтотранса». Как сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, в четверг, 14 января, под руководством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова прошло совещание, посвященное пассажирским перевозкам. Участие в нем приняли вице-губернаторы Василий Осипов, Татьяна Баринова, председатель регионального Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин, и.о. директора ГППО «Псковпассажиравтотранс» Юрий Киргинцев.

Глава региона сообщил, что участились жалобы псковичей на длительное ожидание автобусов, их переполненность, задержки в расписании.

«Вину полностью признаю. Сейчас все силы и средства брошены на подготовку новой техники, в результате — не досмотрел», - признался руководитель автотранспортного предприятия Юрий Киргинцев.

Он рассказал, что после возвращения к рабочему расписанию после новогодних праздников несколько рейсов, действительно, оказались не закрытыми, так как в старых автобусах было выявлено много технических неисправностей. Кроме того, многие жалобы на нарушения в расписании обусловлены дорожными условиями — пробками и авариями на улицах.

«Разбирайтесь с причинами, устраняйте. Этого быть не должно. Это элементарные управленческие решения, которые нужно реализовывать. Я буду относиться к этому, как к чрезвычайной ситуации. Мы столько сил тратим: ребрендинг провели, автобусы новые купили и ремонт делаем», - сказал губернатор.