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Происшествия / Правосудие

Штрафы в 130 и 180 тысяч рублей заплатят украинцы за незаконный въезд в Псковскую область

14 января 2021 года, 18:03

Штрафы в 180 и 130 тысяч рублей заплатят два украинца, которые незаконно пересекли государственную границу в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Один из иностранцев был задержан в августе 2020 года в районе деревни Козлово. Он ехал на легковом автомобиле из Белоруссии в Россию объездными и проселочными дорогами. В ходе проверки оказалось, что мужчине закрыт въезд в Россию за нарушение миграционного законодательства, о чем он был уведомлен в установленном порядке. Невельский районный суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи

322 УК РФ, и приговорил к штрафу в 130 тысяч рублей.

Второй украинец был задержан в районе населённого пункта Лобок. Он незаконно пересек российско-белорусскую государственную границу, имея запрет въезда в РФ.  

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