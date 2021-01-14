Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт

С 15 января возобновляется автобусное сообщение между Новгородом и Псковом

14 января 2021 года, 17:17

С 15 января возобновляется регулярное автобусное сообщение между Великим Новгородом и Псковом, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

С 15 января возобновляется автобусное сообщение между Новгородом и Псковом

Фото пресс-службы комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Перевозка пассажиров и багажа будет осуществляться на микроавтобусе «Мерседес-Бенц». Вместимость машины - 16 мест. 

Автобус будет ходить по маршруту №508 «Великий Новгород - Псков» по пятницам, субботам и воскресеньям. Транспорт отходит от автовокзала в Великом Новгороде в 8:20. Обратно он отправляется от автовокзала Пскова в 17:10.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Вице-губернатор Осипов остался недоволен темпами строительства социального городка в Пскове
Плохим состоянием старых автобусов объяснил задержки рейсов руководитель «Псковпассажиравтотранса»
Штрафы в 130 и 180 тысяч рублей заплатят украинцы за незаконный въезд в Псковскую область
Житель Дедовичского района воспользовался телефоном друга и перевел чужие деньги себе на счет
Псковский областной суд отменил приговор главе Пушкиногорского района
Около 4 тысяч кубометров снега вывезено из Пскова в новогодние праздники
В преддверии морозов псковичам напомнили, как правильно пользоваться отопительными устройствами
Псковичам рассказали, как привиться от коронавируса
Избран новый председатель псковского профсоюза работников госучреждений

Комментарии

Авторизация
No comments
Полярный экспресс

Транспорт / Автопарк
14 января 15:54

Полярный экспресс

5 советов автолюбителям, как пережить морозы
Зелененький он был

Транспорт / Автопарк
28 сентября 17:54

Зелененький он был

Небывалая партия автобусов поступит в регион до конца года
ОСАГО без техосмотра во время карантина

Транспорт / Автопарк
16 июня 13:27

ОСАГО без техосмотра во время карантина

Как оформить электронный полис ОСАГО без диагностической карты и техосмотра онлайн?