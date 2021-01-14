С 15 января возобновляется автобусное сообщение между Новгородом и Псковом

С 15 января возобновляется регулярное автобусное сообщение между Великим Новгородом и Псковом, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Перевозка пассажиров и багажа будет осуществляться на микроавтобусе «Мерседес-Бенц». Вместимость машины - 16 мест.

Автобус будет ходить по маршруту №508 «Великий Новгород - Псков» по пятницам, субботам и воскресеньям. Транспорт отходит от автовокзала в Великом Новгороде в 8:20. Обратно он отправляется от автовокзала Пскова в 17:10.