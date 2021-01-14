Житель Дедовичского района воспользовался телефоном друга и перевел чужие деньги себе на счет, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

8 января молодой человек позаимствовал у матери телефон и отправился со своем знакомым в Псков. В ходе поездки он отвлекся и не заметил, как спутник вытащил у него устройство.

Злоумышленник тем временем воспользовался мобильным приложением и перевел с банковской карты матери своего друга более 90 тысяч рублей. Затем также незаметно он вернул телефон товарищу.

Женщина обнаружила несанкционированное списание крупной денежной суммы вскоре после поездки. Она обратилась за помощью в МО МВД России «Дедовичский».

Полицейские провели проверку и оперативно установили подозреваемого. Им оказался 18-летний безработный житель поселка Дедовичи.

Молодой человек признался в содеянном и сообщил, что большую часть денег уже потратил. При обыске у него изъяли только 30 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.