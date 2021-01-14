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Происшествия

Псковский областной суд отменил приговор главе Пушкиногорского района

14 января 2021 года, 16:30

14 января Псковский областной суд отменил приговор главе Пушкиногорского района Александру Баранову и вернул вернул дело на повторное рассмотрение, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Приговор суда первой инстанции отменен из-за существенных нарушений норм уголовно-процессуального законодательства, отмечается в сообщении.

Ранее Пушкиногорский районный суд Псковской области признал главу муниципалитета виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), и приговорил к штрафу в размере 200 тысяч рублей.

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