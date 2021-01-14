Около 4 тысяч кубометров снега вывезено из Пскова в новогодние праздники

В новогодние праздники из Пскова на специализированный полигон было вывезено около 4 тыс. кубометров снега, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

Управление городского хозяйства администрации Пскова оценило исполнение муниципальных контрактов по содержанию улично-дорожной сети города на удовлетворительно.

При этом УГХ отмечает, что работа подрядчика стала заметно лучше, чем в предыдущие годы: вывоз снега в этом году осуществлялся вовремя. Так, снег с городских мостов вывозился в день снегопада, а иногда и во время него.