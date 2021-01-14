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Общество

В преддверии морозов псковичам напомнили, как правильно пользоваться отопительными устройствами

14 января 2021 года, 15:48

В преддверии морозов псковичам напомнили, как правильно пользоваться отопительными и обогревательными устройствами, сообщает Псковское агентство информации.

Если для обогрева дома используется печь, необходимо освободить перед ней пространство и положить на полу перед топкой предтопочный лист из негорючего материала, отметил заместитель начальника главного управления МЧС РФ по Псковской области — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Якунин. 

В преддверии морозов псковичам напомнили, как правильно пользоваться отопительными устройствами

Фото Псковского агентства информации

Также он рекомендует не применять для розжига легковоспламеняющиеся и горючие вещества, не перекаливать печь и не оставлять ее без присмотра. Оставлять огонь под надзором детей тоже не следует, подчеркнул специалист.

Владимир Якунин советует жителям Псковской области топить печь два-три раза в день по 1-1,5 часа. Прекращать топку необходимо за три часа до отхода ко сну.

При использовании электронагревательных приборов нельзя допускать перегрева или перегружать электросеть. «Запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; применять самодельные электронагревательные приборы; а также оставлять их без присмотра включёнными в сеть», - добавил Якунин.

Газовое оборудование также требует внимания: необходимо следить за его исправностью. «Не следует включать газовый прибор при незаполненной водой системе отопления. Категорически запрещается применять открытый огонь для обнаружения утечек газа; допускать к пользованию газовым оборудование детей и лиц, не знающих правил их безопасного использования. Не используйте газовые плиты для обогрева помещений», - заключил Владимир Якунин.

Ранее сообщалось, что с 15 января в Псковскую область придут морозы. Температура опустится до - 26 градусов. 

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