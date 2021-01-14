Псковичам рассказали, как привиться от коронавируса

Куда обращаться жителям Псковской области, чтобы пройти вакцинацию от коронавируса, рассказала заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Надежда Рагозина на совещании губернатора Михаила Ведерникова с медиками 14 января. Она отметила, что ожидается поступление в регион такого количества вакцины, которое позволит привить практически всех желающих, передаёт корреспондент «Псковской правды».

На совещании отмечалось, что приоритетные группы граждан для проведения вакцинации теперь могут устанавливаться самим регионом. Например, можно группировать население по медицинским показаниям или по профессиональной деятельности.

Заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина определила как приоритет на данный момент наличие сопутствующих заболеваний и возраст. Так, в числе первых, отметила она, должны прививаться люди старше 55, а также те, кто страдает сахарным диабетом, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, ожирением. «Надо составить поимённые списки и обеспечить почти 100% вакцинацию», - подчеркнула она.

Кроме того, для вакцинации больше не требуется проходить дополнительное обследование. Теперь можно заполнить одну анкету, по результатам которой пациент либо допускается до прививки, либо нет. Противопоказаниями являются симптомы заболевания коронавирусом, контакт с заражённым (в течение 14 дней), а также перенесённый в последнее время коронавирус.

Также Рагозина уточнила, что для желающих привиться, которым не хватило доз вакцины, будет создан лист ожидания до поступления новой партии.

Чтобы привиться необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства, сделать это, в том числе, и в электронном виде.

Пункты вакцинации, добавила Надежда Рагозина, будут развернуты во всех медорганизациях, где есть поликлинические отделения. Однако, еще не все площадки оснащены морозильным оборудованием. Надежда Рагозина отметила, что в течение следующей недели в регион поставят ещё 10 аппаратов. Пока же вакцинация проводится в 8 точках: два пункта работают в Пскове и по одному в Великих Луках, Бежаницах, Невеле, Острове, Порхове и Себеже.