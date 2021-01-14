Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
1

Общество / Здоровье

Псковичам рассказали, как привиться от коронавируса

14 января 2021 года, 15:04

Куда обращаться жителям Псковской области, чтобы пройти вакцинацию от коронавируса, рассказала заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Надежда Рагозина на совещании губернатора Михаила Ведерникова с медиками 14 января. Она отметила, что ожидается поступление в регион такого количества вакцины, которое позволит привить практически всех желающих, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Псковичам рассказали, как привиться от коронавируса

На совещании отмечалось, что приоритетные группы граждан для проведения вакцинации теперь могут устанавливаться самим регионом. Например, можно группировать население по медицинским показаниям или по профессиональной деятельности.

Заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина определила как приоритет на данный момент наличие сопутствующих заболеваний и возраст. Так, в числе первых, отметила она, должны прививаться люди старше 55, а также те, кто страдает сахарным диабетом, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, ожирением. «Надо составить поимённые списки и обеспечить почти 100% вакцинацию», - подчеркнула она.

Кроме того, для вакцинации больше не требуется проходить дополнительное обследование. Теперь можно заполнить одну анкету, по результатам которой пациент либо допускается до прививки, либо нет. Противопоказаниями являются симптомы заболевания коронавирусом, контакт с заражённым (в течение 14 дней), а также перенесённый в последнее время коронавирус.

Также Рагозина уточнила, что для желающих привиться, которым не хватило доз вакцины, будет создан лист ожидания до поступления новой партии. 

Чтобы привиться необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства, сделать это, в том числе, и в электронном виде. 

Пункты вакцинации, добавила Надежда Рагозина, будут развернуты во всех медорганизациях, где есть поликлинические отделения. Однако, еще не все площадки оснащены морозильным оборудованием. Надежда Рагозина отметила, что в течение следующей недели в регион поставят ещё 10 аппаратов. Пока же вакцинация проводится в 8 точках: два пункта работают в Пскове и по одному в Великих Луках, Бежаницах, Невеле, Острове, Порхове и Себеже. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Избран новый председатель псковского профсоюза работников госучреждений
Ведерников: Ограничительные меры по коронавирусу позволили избежать худшего сценария
По поручению Михаила Ведерникова в медучреждениях Псковской области проходят проверки
188 человек в Псковской области уже провакцинированы от COVID-19
В псковской «инфекционке» и ковид-центре заняты 753 койки из 1212
Мороз до - 25 градусов ожидается в Псковской области 15 января
Эксперты назвали главные события 2020 года в Псковской области
300 доз вакцины от коронавируса поступили в псковскую дивизию
Более 300 жителей Псковской области выздоровели от коронавируса за сутки

Комментарии

Авторизация
Бабулечка
15:36 14.01.2021

Почему вакцинация без предварительного обследования? Для начала необходимо прививать чиновников, депутатов, по роду деятельности они больше общаются с населением, выезжают чаще за границу, в командировки , на отдых.

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Каникулы строгого режима

Общество
13 января 14:00

Каникулы строгого режима

Коронавирус не помешал туристам отдохнуть на праздниках в Псковской области
Чем сердце успокоится?

Общество / Здоровье
11 января 17:50

Чем сердце успокоится?

Об опасности ишемических атак
100 главных событий 2020 года

Общество
31 декабря 09:00

100 главных событий 2020 года

Чем запомнился в Псковской области минувший год?