Избран новый председатель псковского профсоюза работников госучреждений

Кроме того, был избран новый председатель на очередной пятилетний срок. Им стала Татьяна Победова. А также выбран состав Комитета, Президиума и Ревизионной комиссии областной организации профсоюза.

Нового председателя Псковской областной организации Татьяну Победову с избранием поздравили Заместитель Председателя Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации и Председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов.

«Поздравляю нашу коллегу Татьяну Победову с единогласным избранием на должность Председателя областной организации профсоюза госучреждений и общественного обслуживания. Это ответственная должность и Татьяна Георгиевна принимает обязанности председателя организации в сложное время. Но при этом в организации очень хороший профсоюзный актив, который её поддержит в работе, да и коллеги вместе с аппаратом Псковского облсовпрофа окажут необходимую поддержку», – отметил Председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов.