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Общество

Избран новый председатель псковского профсоюза работников госучреждений

14 января 2021 года, 14:29

14 января состоялась XXVIII отчетно-выборная конференция Псковской областной организации Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе облсовпрофа.

Избран новый председатель псковского профсоюза работников госучреждений

Фото пресс-службы облсовпрофа
Об итогах работы за прошедший пятилетний период рассказала председатель профорганизации Наталья Васильева. Результаты деятельности организации признаны делегатами конференции удовлетворительными.

Кроме того, был избран новый председатель на очередной пятилетний срок. Им стала Татьяна Победова. А также выбран состав Комитета, Президиума и Ревизионной комиссии областной организации профсоюза.

Избран новый председатель псковского профсоюза работников госучреждений

Фото пресс-службы облсовпрофа
Нового председателя Псковской областной организации Татьяну Победову с избранием поздравили Заместитель Председателя Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации и Председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов.

«Поздравляю нашу коллегу Татьяну Победову с единогласным избранием на должность Председателя областной организации профсоюза госучреждений и общественного обслуживания. Это ответственная должность и Татьяна Георгиевна принимает обязанности председателя организации в сложное время. Но при этом в организации очень хороший профсоюзный актив, который её поддержит в работе, да и коллеги вместе с аппаратом Псковского облсовпрофа окажут необходимую поддержку», – отметил Председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов.

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