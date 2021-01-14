Мороз до - 25 градусов ожидается в Псковской области 15 января

По прогнозу, температура воздуха по области опустится до -20...-25 ночью и до -15...-20 – днем. В Пскове прогнозируется -21...-23 ночью и -16...-18 – днем.

15 января будет облачная погода с прояснениями, ветер - северный. Местами пройдет небольшой снег.

Далее температура опустится еще на один градус - до - 26. Таким образом, ночью 16 и 17 января по области ожидается мороз до - 26 градусов.

Такая погода продержится до 17 января: в воскресенье ожидается потепление на 4-5 градусов. Днем температура по области будет от 11 до 16 градусов мороза. В Пскове прогнозируется от 10 до 12 градусов мороза.

Кроме того, псковичей предупреждают о гололедице на дорогах.