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Общество / Экология

Мороз до - 25 градусов ожидается в Псковской области 15 января

14 января 2021 года, 13:07

15 января в Псковской области ожидается похолодание до минус 25 градусов, сообщила «Псковской правде» начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

Мороз до - 25 градусов ожидается в Псковской области 15 января

По прогнозу, температура воздуха по области опустится до -20...-25 ночью и до -15...-20 – днем. В Пскове прогнозируется -21...-23 ночью и -16...-18 – днем.

15 января будет облачная погода с прояснениями, ветер - северный. Местами пройдет небольшой снег.

Далее температура опустится еще на один градус - до - 26. Таким образом, ночью 16 и 17 января по области ожидается мороз до - 26 градусов. 

Такая погода продержится до 17 января: в воскресенье ожидается потепление на 4-5 градусов. Днем температура по области будет от 11 до 16 градусов мороза. В Пскове прогнозируется от 10 до 12 градусов мороза.

Кроме того, псковичей предупреждают о гололедице на дорогах. 

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