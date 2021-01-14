188 человек в Псковской области уже провакцинированы от COVID-19

На первом этапе в Псковской области вакцинацию от коронавируса прошли 188 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников на совещании с медиками 14 января. Дополнительно в регион поступили еще более 3 тыс. доз.

По поручению президента РФ, в ближайшее время должна стартовать массовая вакцинации от коронавируса. В связи с этим глава региона дал несколько поручений.

«Наша задача – полностью избежать возможных потерь препаратов из-за неправильных условий транспортировки, хранения или несоблюдения всех тонкостей применения», - отметил губернатор и поручил председателю комитета по здравоохранению Псковской области Марине Гаращенко проследить, чтобы каждый главврач под личную подпись ознакомился со всеми необходимыми документами и получил консультацию по всем интересующим вопросам.

Также губернатор остановился на вопросе подготовки площадок для проведения прививочной кампании. В настоящее время работают 8 пунктов: два в Пскове и по одному в Великих Луках, Бежаницах, Невеле, Острове, Порхове и Себеже. До конца недели губернатор поручил составить список медицинских учреждений, в которых будет проводится вакцинация, и выдать препараты.

Ещё одно поручение главы региона касалось подготовки списка категорий граждан, которые будут прививаться в первоочередном порядке.