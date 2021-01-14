По поручению Михаила Ведерникова в медучреждениях Псковской области проходят проверки

В медучреждениях Псковской области проходят проверки организации работы, сообщил губернатор Михаил Ведерников на совещании с медиками 14 января.

«Вчера по моему поручению была проведена дополнительная проверка организации работы в подразделениях Псковской городской поликлиники. В первой и второй поликлинике замечания жителей были устранены, а в третьей - ещё остаются недочёты», - отметил Михаил Ведерников.

По его словам, от жителей региона поступает много жалоб на работу поликлиник. Обращения касаются очередей, длительного ожидания выписки, сложности с больничным, вызовом врача на дом, длительностью получения результатов теста на коронавирус.

Губернатор заверил, что по каждому обращению проводится проверка, первая на очереди - Великолукская больница, по которой поступает шквал обращений.

«Причиной чаще всего являются не обстоятельства непреодолимой силы, а нежелание или неспособность руководителей нормально настроить рабочие процессы», - подчеркнул губернатор и призвал реагировать на обращения в день получения.

Также он обратил внимание медиков, что обо всех сложностях нужно незамедлительно сообщать в комитет по здравоохранению. «Вам обязательно помогут, гораздо хуже, когда мы видим обращения граждан и приходится уже отправлять проверки и разбираться на месте», - сказал глава региона.