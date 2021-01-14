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Политика

Эксперты назвали главные события 2020 года в Псковской области

14 января 2021 года, 11:35

Эксперты назвали главные события 2020 года в Псковской области. Итоговый рейтинг опубликовало Псковское агентство информации. В его подготовке участвовали представители общественных организаций и парламентских политических партий, депутатского корпуса муниципалитетов и области, муниципальных органов власти, журналисты, представители научных и образовательных кругов региона.

На первое место эксперты поставили введение ограничительных мер против распространения коронавируса. На второй строчке оказались встречи президента Владимира Путина и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, по итогам которых регион получил ощутимую поддержку.

Одним из результатов встреч стало строительство и открытие Псковской областной инфекционной больницы и её детского отделения. Это событие занято третью строчку годового рейтинга.

Отметили эксперты и расширение авиасообщения — этот четвёртая строка рейтинга. Из Пскова теперь летают самолёты в Калининград, Анапу, Симферополь, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Москву.

Пятёрку главных событий замыкает решение о сокращении числа депутатов Псковского областного Собрания. Если в нынешнем созыве работают 44 парламентария, то в следующем их останется 26.

Полный рейтинг, в который вошли 15 наиболее значимых событий региона, - на сайте Псковского агентства информации. 

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