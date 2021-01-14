Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Ведерников: Ограничительные меры по коронавирусу позволили избежать худшего сценария

14 января 2021 года, 13:46

Ограничительные меры, введённые в Псковской области в рамках противодействия распространению коронавируса, позволили избежать худшего сценария, заявил губернатор Михаил Ведерников на совещании с медработниками 14 января.

По его словам, динамика распространения коронавируса пошла на спад. В частности, это стало возможно благодаря самоотверженной работе медиков и ответственному отношению жителей к рекомендациям и ограничениям.

«Тем не менее, определённые опасения по поводу того, что новогодние праздники вновь могут привести к всплеску заболеваемости, у нас у нас остаются. Комплекс ограничительных мер позволил избежать худшего сценария, но расслабляться рано», - подчеркнул глава региона.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковичам рассказали, как привиться от коронавируса
Избран новый председатель псковского профсоюза работников госучреждений
По поручению Михаила Ведерникова в медучреждениях Псковской области проходят проверки
188 человек в Псковской области уже провакцинированы от COVID-19
В псковской «инфекционке» и ковид-центре заняты 753 койки из 1212
Мороз до - 25 градусов ожидается в Псковской области 15 января
Эксперты назвали главные события 2020 года в Псковской области
300 доз вакцины от коронавируса поступили в псковскую дивизию
Более 300 жителей Псковской области выздоровели от коронавируса за сутки

Комментарии

Авторизация
No comments
Каникулы строгого режима

Общество
13 января 14:00

Каникулы строгого режима

Коронавирус не помешал туристам отдохнуть на праздниках в Псковской области
Чем сердце успокоится?

Общество / Здоровье
11 января 17:50

Чем сердце успокоится?

Об опасности ишемических атак
100 главных событий 2020 года

Общество
31 декабря 09:00

100 главных событий 2020 года

Чем запомнился в Псковской области минувший год?