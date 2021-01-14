Ведерников: Ограничительные меры по коронавирусу позволили избежать худшего сценария

Ограничительные меры, введённые в Псковской области в рамках противодействия распространению коронавируса, позволили избежать худшего сценария, заявил губернатор Михаил Ведерников на совещании с медработниками 14 января.

По его словам, динамика распространения коронавируса пошла на спад. В частности, это стало возможно благодаря самоотверженной работе медиков и ответственному отношению жителей к рекомендациям и ограничениям.

«Тем не менее, определённые опасения по поводу того, что новогодние праздники вновь могут привести к всплеску заболеваемости, у нас у нас остаются. Комплекс ограничительных мер позволил избежать худшего сценария, но расслабляться рано», - подчеркнул глава региона.