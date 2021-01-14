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Общество / Здоровье

300 доз вакцины от коронавируса поступили в псковскую дивизию

14 января 2021 года, 10:25

В псковскую гвардейскую десантно-штурмовую дивизию поступило 300 доз вакцины «Спутник-V», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Воздушно-десантных войск.

300 доз вакцины от коронавируса поступили в псковскую дивизию

Первыми вакцинацию пройдут военнослужащие отдельного медицинского отряда (аэромобильного) и медицинских подразделений воинских частей соединения, а также военнослужащие десантно-штурмовых (парашютно-десантных) и разведывательных подразделений.

Первый компонент вакцины будет введен личному составу с 13 по 16 января. Вторая фаза прививки пройдет по истечении 21 дня с момента ввода первого препарата.

Вакцину «Гам-КОВИД-Вак» доставили в соединение из Санкт-Петербурга. До конца января ожидается еще одна партия вакцин в 1,5 тысячи доз.

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