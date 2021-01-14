Более 300 жителей Псковской области выздоровели от коронавируса за сутки

Число заболевших в регионе также растет. По состоянию на 13 января, общее количество инфицированных достигло 26 тыс. 757 человек. В частности, за минувшие сутки заболевание подтвердилось у 274 человек.

327 жителей Псковской области выздоровели от COVID-19 за сутки 13 января, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. Всего с начала пандемии поправились 14 тыс. 308 человек.

Больше всего случаев COVID-19 прибавилось в Пскове (всего 9 тыс. 834) – 60 человек и в Великих Луках (всего 5 тыс. 22) – 35. 28 человек заразились в Дедовичском районе (всего 409), 22 – в Псковском (всего 2 тыс. 263) и 19 - в Островском (всего 1 тыс. 243). 17 ковидбольных обнаружили в Новосокольническом районе (всего 589) и 16 – в Пустошкинском (всего 204). По 12 инфицированных выявили в Опочецком (всего 702) и Себежском (всего 324) районах. 10 заразившихся добавились в Невельском районе (всего 1 тыс. 99).

В остальных муниципалитетах Псковской области подтвердилось менее 10 случаев коронавируса, а в Плюсском, Дновском, Стругокрасненском, Бежаницком и Усвятском районах - ни одного.

За минувшие сутки провели 1 тыс. 600 исследований на коронавирус, с начала пандемии - 228 тыс. 865.

Коронавирус унес жизни 108 человек.