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Общество / Здоровье

Еще два очага коронавируса перешли в разряд неактивных в Псковской области

14 января 2021 года, 09:21

Еще два очага коронавируса в Псковской области сняты с контроля Роспотребнадзора, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Так, в разряд неактивных перешли очаги в Порховском РЭС филиала электросетевой компании и Первомайском психоневрологическом интернате в Палкинском районе.

Действующими остаются 6 очагов: в Порховском маслосырзаводе, санатории «Хилово», Дновском психоневрологическом интернате, Святогорском мужском монастыре в Пушкинских Горах, Спасо-Елеазаровском женском монастыре в Псковском районе и Павском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Порховском районе.

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