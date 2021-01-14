Еще два очага коронавируса перешли в разряд неактивных в Псковской области

Еще два очага коронавируса в Псковской области сняты с контроля Роспотребнадзора, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Так, в разряд неактивных перешли очаги в Порховском РЭС филиала электросетевой компании и Первомайском психоневрологическом интернате в Палкинском районе.

Действующими остаются 6 очагов: в Порховском маслосырзаводе, санатории «Хилово», Дновском психоневрологическом интернате, Святогорском мужском монастыре в Пушкинских Горах, Спасо-Елеазаровском женском монастыре в Псковском районе и Павском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Порховском районе.